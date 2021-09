Résumé

Bienvenue dans ce dossier consacré au reverse engineering, et plus globalement, à l'analyse de fichiers. Dans le monde pas toujours très accueillant et néanmoins excitant de la cybersécurité, il est un domaine qui est regardé par beaucoup comme un sommet inaccessible : le reverse engineering. Grosso modo, il s'agit, à partir d'un produit fini, de retrouver ses ingrédients. Prenez un Big Mac, et recherchez ce qu'ils mettent dans la sauce, le pain, la salade et le steak, et comment tout cuire et superposer. Pour analyser un produit fini (programme ou hardware), un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie du reverser. Il doit avoir un appétit insatiable, une curiosité toujours en éveil, et être prêt à sauter vers de nouvelles saveurs.